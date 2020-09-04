04 Eylül 2020, Cuma
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TFF'den talimat değişikliği

(),  edilen futbolcuların tescilinde  Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, 'vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün' mevcut transfer döneminde uygulanmaması yönünde bir talimat değişikliği yapıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020
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TFF'den talimat değişikliği

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarihli toplantısında; Profesyonel Futbol Kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi" ifadeleri yer aldı.

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