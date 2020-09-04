"SENEYE GİTMESİ DAHA MANTIKLI"

"Beşiktaş, kalecimiz Gökhan Akkan'ı istiyor ancak bizim Gökhan'ı bırakmaya pek niyetimiz yok. Beşiktaş para verir mi, vermez mi onu da bilmiyorum. Beşiktaş istiyor ancak Gökhan'ın bu sezon takımda kalmasında hem kendisi adına hem de Rizespor adına büyük fayda var. Bence Gökhan'ın seneye gitmesi daha mantıklı."

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