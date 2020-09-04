Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 BJK Antalyaspor hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş ve Antalyaspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında The Land Of Legends Cup turnuvasında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş ilk maçında Sivasspor'a 1-0 mağlup olurken, Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında farklı mağlup olmuştu. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 BJK Antalyaspor hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 BJK Antalyaspor hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. The Land Of Legends Cup'taki 3.lük karşılaşmasında Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İki takım yeni sezon hazırlıkları bu maç ile sonlandırarak ligin ilk maçını bekleyecek. Maçı canlı yayında takip etmek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 BJK Antalyaspor hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Antalyaspor maçı 4 Eylül Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak. Saat 21.00'da başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
İlk karşılaşmalarını kazanan Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki final karşılaşması ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacak.
BEŞİKTAŞ'A TRANSFERDE KÖTÜ HABER! GÖKHAN AKKAN...
Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından genç kaleci Ersin Detanoğlu ile yola devam eden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın 'tecrübeli bir yerli kaleci' ısrarı sonrasında rotayı Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'a çevirmişti.
Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde olan milli file bekçisiyle prensip anlaşmasına varırken, Karadeniz kulübüyle ise görüşmeler sürüyor.
Yeni transferlerin imza töreninde açıklamalarda bulunan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'ı istediğini doğruladı. Siyah-beyazlıların ilgisine rağmen yıldız kaleciyle bir yıl daha yola devam etmek istediklerini belirten Kartal şu ifadeleri kullandı:
"SENEYE GİTMESİ DAHA MANTIKLI"
"Beşiktaş, kalecimiz Gökhan Akkan'ı istiyor ancak bizim Gökhan'ı bırakmaya pek niyetimiz yok. Beşiktaş para verir mi, vermez mi onu da bilmiyorum. Beşiktaş istiyor ancak Gökhan'ın bu sezon takımda kalmasında hem kendisi adına hem de Rizespor adına büyük fayda var. Bence Gökhan'ın seneye gitmesi daha mantıklı."
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