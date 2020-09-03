03 Eylül 2020, Perşembe
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Son dakika: Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Son dakika haberi... Türkiye Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, yedi kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk etti.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020
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Son dakika: Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor kulüpleri, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

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