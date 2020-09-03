Son dakika: Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ı transfer etti

Son dakika transfer haberine göre, Başkent ekibinden transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosuna Murat Yıldırım'ı kattı. Geçen sezonu Yeni Malatyaspor'da geçiren orta saha oyuncusu kulübümüzle bir yıllık sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.