Son dakika: Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ı transfer etti
Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Yıldırım'ın bir yıllık sözleşmeye imza attığı duyuruldu.
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Son dakika transfer haberine göre, Başkent ekibinden transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosuna Murat Yıldırım'ı kattı. Geçen sezonu Yeni Malatyaspor'da geçiren orta saha oyuncusu kulübümüzle bir yıllık sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.