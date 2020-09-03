03 Eylül 2020, Perşembe
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Son dakika: Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ı transfer etti

Son dakika haberi... çalışmalarını sürdüren , 'ı kadrosuna kattı. Yıldırım'ın bir yıllık sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Son dakika: Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ı transfer etti

Son dakika transfer haberine göre, Başkent ekibinden transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosuna Murat Yıldırım'ı kattı. Geçen sezonu Yeni Malatyaspor'da geçiren orta saha oyuncusu kulübümüzle bir yıllık sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

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