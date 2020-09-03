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Galatasaray - Hatayspor (CANLI ANLATIM)

, S��per Lig'in yeni ekibi ile evinde karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Hatayspor maçının canlı anlatımını takip etmek için AHaber.com.tr'yi takip ediniz.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Galatasaray - Hatayspor CANLI ANLATIM

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray ile Süper Lig'e yükselen Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı AHaber.com.tr'de...

LUYİNDAMA GEÇ KALDI VE...

Galatasaray'da, Süper Lig'in yeni takımlarından Atakaş Hatayspor ile bugünkü hazırlık maçı öncesi toplanma saatinde statta olmayan Christian Luyindama,11 kişilik kadrodan çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatayspor hazırlık mücadelesi öncesinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

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İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Şener, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Ömer, Arda, Feghouli, Belhanda, Falcao

Hatayspor: Akın, Burak Can, Mesut, Yusuf, Pablo, Isaac, Rayane, Gökhan, Ribeiro, Selim, Mirkan

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