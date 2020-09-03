Galatasaray - Hatayspor (CANLI ANLATIM)
Galatasaray, S��per Lig'in yeni ekibi Hatayspor ile evinde karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Hatayspor maçının canlı anlatımını takip etmek için AHaber.com.tr'yi takip ediniz.
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Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray ile Süper Lig'e yükselen Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı AHaber.com.tr'de...
LUYİNDAMA GEÇ KALDI VE...
Galatasaray'da, Süper Lig'in yeni takımlarından Atakaş Hatayspor ile bugünkü hazırlık maçı öncesi toplanma saatinde statta olmayan Christian Luyindama,11 kişilik kadrodan çıkarıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatayspor hazırlık mücadelesi öncesinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih, Şener, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Ömer, Arda, Feghouli, Belhanda, Falcao
Hatayspor: Akın, Burak Can, Mesut, Yusuf, Pablo, Isaac, Rayane, Gökhan, Ribeiro, Selim, Mirkan