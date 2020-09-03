Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 GS hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray - Hatayspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşma ile üçüncü hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray ikinci hazırlık maçında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etmişti. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 GS hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüpler hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray; TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ve Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçının ardından şimdi de Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? 2020 GS Hatayspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
GALATASARAY HATAYSPOR CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Galatasaray ile Hatayspor arasındaki karşılaşma 3 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma D-Smart'tan naklen yayınlanacak.
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇINDA ÜMRANİYESPOR'U 2-0 MAĞLUP ETTİ
Galatasaray, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u Radamel Falcao ve Ömer Bayram'ın golleri ile 2-0 mağlup etti.
Galatasaray , 2020-2021 sezonu öncesi ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakayı Radamel Falcao (dk. 6 pen.) ve Ömer Bayram'ın (dk. 80) golleriyle 2-0 mağlup etti.
Galatasaray'da müsabakada Fatih Öztürk (dk. 46 Okan Kocuk), Şener Özbayraklı (dk. 46 Jesse Sekidika), Radamel Falcao (dk. 46 Ali Yavuz Kol), Younes Belhanda (dk. 46 Sofiane Feghouli), Ryan Donk (dk. 46 Jimmy Durmaz), Christian Luyindama (dk. 46 Ahmet Çalık), Marcelo Saracchi (dk. 46 Emre Taşdemir), Marcao (dk. 46 Emin Bayram), Taylan Antalyalı, Arda Turan (dk. 46 Ömer Bayram), Mbaye Diagne (dk. 46 Adem Büyük) görev aldı.
Milli takım kamplarında bulunan Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes ve Ryan Babel maç kadrosunda yer almadı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sarı-kırmızılılar, 2020-2021 sezonu öncesi üçüncü hazırlık maçında bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele 3 Eylül 2020 Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Öte yandan Galatasaray, 5 Eylül'de Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.
MUSTAFA CENGİZ'DEN YENİ TRANSFER KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖVGÜ
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan umutlu olduğunu söyledi.
Sarı-kırmızılı kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, kadroya dahil edilen Kerem Aktürkoğlu'nu değerlendirdi.
Kerem'in Galatasaray camiasına uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını belirten Cengiz, "Ben sevgili Kerem'den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Roma bir günde kurulmadı. Azmedecek, bekleyecek, mücadele edecek, o formayı da kapacak ve inşallah tamamına erdirecek. Galatasaray'da daha büyük görevler alacak inşallah." ifadelerini kullandı.
Transferleri itina ile yaptıklarını kaydeden Başkan Cengiz, "Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek yapıyoruz. Hiçbir kulüple transfer yarışı, harcama yarışı içinde değiliz. Hem taraftarlarımızın talebini hem de kulübümüzün mali sportif ve idari kriterlerine azami dikkat göstererek, har vurup harman savurmadan, çok dikkatli seçerek yaptığımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
ARDA YENİDEN DOĞDU
Arda Turan'ın Galatasaray'da abilik yapacağı, genelde rotasyon oyuncusu olacağı konuşuluyordu. Ancak tecrübeli futbolcu, gelir gelmez farkını ortaya koydu ve kaptanlık bandını kaptı. Ayrıca sol açık değil, Terim onu oyun aklı olarak 10 numarada düşünüyor. Kampın en hazır oyuncusu olarak da dikkat çekiyor.