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Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh ayağı

ekiplerinden , prensip anlaşmasına vardığı 'i bugün 'ye getiriyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.09.2020
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Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh ayağı

Transferde şu ana kadar Christian Cueva, Murat Akça, Jody Lukoki, Jetmir Topalli, Fernando Zuqui ve Karim Hafez'i kadrosuna katan Yeni Malatyspor bir ismi daha bitme noktasına getirdi.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in de geçtiğimiz gün doğruladığı isimlerden biri olan Benjamin Tetteh, Türkiye'ye geliyor.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Yeni Malatyaspor, prensip anlaşmasına vardığı Tetteh'i bugün Türkiye'ye getiriyor.

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