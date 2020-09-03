Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig’de yeni sezon öncesi A Spor’da Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak. Fırtına'nın yeni yıldızları Samsunspor maçında oldukça beğenilmişti. Yeni transferlerin bu maçta da forma giymesi bekleniyor.
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ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in şampiyonluk adayı Trabzonspor yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Flavio, Plaza, Trondsen Trabzonspor formasıyla vitrine çıkacak; Loic Remy, Baiano, Michalak, Nadir Çiftçi Çaykur Rizespor formasına "merhaba" diyecek…
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması 04 Eylül 2020 Cuma günü saat 17'de Çaykur Didi Stadyumu'ndan canlı olarak A Spor'dan yayınlanacak.