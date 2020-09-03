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Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

’de yeni sezon öncesi A Spor’da derbisi heyecanı yaşanacak. Fırtına'nın yeni yıldızları Samsunspor maçında oldukça beğenilmişti. Yeni transferlerin bu maçta da forma giymesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in şampiyonluk adayı Trabzonspor yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Flavio, Plaza, Trondsen Trabzonspor formasıyla vitrine çıkacak; Loic Remy, Baiano, Michalak, Nadir Çiftçi Çaykur Rizespor formasına "merhaba" diyecek…

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması 04 Eylül 2020 Cuma günü saat 17'de Çaykur Didi Stadyumu'ndan canlı olarak A Spor'dan yayınlanacak.

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