02 Eylül 2020, Çarşamba
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Ronaldo Trabzonspor formasına imza attı

Brezilya futbolunun efsane golcüsü Ronaldo, 'a transfer olan eski öğrencisi Stiven Plaza'dan bordo mavili forma istedi. Eski golcü Fırtına'nın yeni sezon forması ile fotoğraf çektirdi ve imzaladığı formayı özel koleksiyonuna aldı.

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Giriş Tarihi: 02.09.2020
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Ronaldo Trabzonspor formasına imza attı

Dünya futboluna damga vuran isimlerden olan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, Trabzonspor'un yeni sezon forması ile fotoğraf çektirdi ve imzaladığı formayı özel koleksiyonuna aldı. Stiven Plaza'nın futbol dünyasına kazandırılmasında büyük pay sahibi olan ve bordo-mavililere transferinde büyük rol oynayan Ronaldo ile Trabzonspor arasındaki ilişkiler güçlendi.

Valladolid takımının sahibi durumundaki Ronaldo, bu transferin ardından oyuncusu Plaza'dan bordo-mavili takımın formasını istedi ve Trabzonspor'un yeni formasını imzalayarak formayı özel koleksiyonuna kaldırdı.

VALLADOLID'İ SATIN ALDI
Inter, Barcelona, Real Madrid ve Milan gibi dünyanın en büyük kulüplerinde forma giyen Ronaldo, Eylül 2018'de İspanyol Real Valladolid kulübünü satın almıştı. Plaza ise 100 bin Euro'ya Trabzonspor'a kiralanmıştı.

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