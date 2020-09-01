Son dakika | Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi 3. turdaki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan itibaren katılacak Beşiktaş ve Alanyaspor'nın, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, Alanyaspor ve 2. turu geçmesi halinde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakipleri belli oldu

İŞTE ALANYASPOR'UN RAKİBİ

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils (Letonya) - Rosenborg (Norveç) turunun galibiyle karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave (Portekiz) turunun galibiyle karşılaşacak.

TURU GEÇMESİ HALİNDE GALATASARAY'IN RAKİBİ

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunuda Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Galatasaray 3. turda Renova (Kuzey Makedonya) - Hajduk Split (Hırvatistan) galibiyle karşılaşacak.

MAÇ PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu 17 Eylül'de, 3. eleme turu ise 24 Eylül'de tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak.

UEFA, stadyumları standartları karşılamayan takımların birbiriyle eşleşmesini önlemek adına takımları kura öncesinde gruplara ayırıyor ve böylece muhtemel rakipler de ortaya çıkıyor.