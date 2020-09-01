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İrfan Can Kahveci İspanyol devine gidiyor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı , milli futbolcuları için İspanya temsilcisi Sevilla'nın teklifinde bulunduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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İrfan Can Kahveci İspanyol devine gidiyor

Gümüşdağ, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul toplantısında yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamada bulundu.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takımlarının önemli oyuncuları Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'ye transfer teklifi olup olmadığının sorulması üzerine Gümüşdağ, "Yurt içinden herhangi bir teklif yok. Sadece yurt dışından İrfan Can ile ilgili Sevilla'dan bir teklif vardı. Onun dışında bir teklif yok." diye konuştu.

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