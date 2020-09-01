Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüpler hazırlıklarına devam ediyor. Beşiktaş; yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe, Antalyaspor ve Sivasspor'un da katıldığı The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Sivasspor ile mücadele edecek. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2020 BJK Sivasspor hazırlık maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 1 Eylül Salı günü Vodafone Partk'ta oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

İlk karşılaşmalarını kazanan takımlar 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde final, kaybedenler 4 Eylül Cuma aynı saatte Vodafone Park'ta üçüncülük maçı oynayacak.