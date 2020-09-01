Beşiktaş, Santon transferini bitirmek üzere! Roma ile anlaşmaya varıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve bir yandan bazı oyuncularla yollarını ayırmak için görüşmelerde bulunan Beşiktaş, Davide Santon için Roma ile anlaştı.

Beşiktaş ve Roma kulübü Santon transferinde anlaşmaya vardı. Roma, Santon'u bedelsiz olarak kiralık Beşiktaş'a gönderecek. Ayrıca oyuncunun maaşının bir bölümünü de Roma'nın karşılayacağı öne sürüldü.

Davide Santon kimdir?

29 yaşındaki Davide Santon, bugüne kadar 8 kez İtalya A Milli Takımı formasını giydi. Futbola Inter altyapısında başlayan Davide Santon, 2011 yılında Newcastle United'a transfer oldu.



Ardından 3,7 milyon euro bedelle Inter'e geri dönen Santon, 2018 yılında Roma'ya imza attı. Roma'nın 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Santon, geçen sezon 21 maçta 973 dakika forma giydi. Santon'un 2022 yılına kadar Roma ile sözleşmesi bulunuyor.