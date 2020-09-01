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Hidayet Türkoğlu canlı yayında açıkladı basketbol maçları ne zaman başlayacak? Seyirci olacak mı?

Başkanı , 'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Türkoğlu, "Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Hidayet Türkoğlu canlı yayında açıkladı basketbol maçları ne zaman başlayacak? Seyirci olacak mı?

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Türkoğlu, "Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

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