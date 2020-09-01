Beşiktaş Sivasspor maçı canlı nasıl izlenir, şifresiz mi? Beşiktaş Sivasspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Sivasspor maçı canlı yayın nasıl izlenir, şifresiz mi? The Land Of Legends Cup'taki 2. hazırlık karşılaşmasında Beşiktaş ve Sivasspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, sezonu daha önce açmasına rağmen taraftarlar göstereceği performansı merak ediyor. Sivasspor geçtiğimiz sene Süper Lig'e damga vurmayı başarmıştı. İki takımın karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı canlı yayın nasıl izlenir, şifresiz mi? Beşiktaş Sivasspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edilen detaylar haberimizde...
Beşiktaş Sivasspor maçı canlı yayın nasıl izlenir, şifresiz mi? Beşiktaş Sivasspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş ve Sivasspor The Land of Legends Cup turnuvasında karşı karşıya gelecek. Maçtan galip ayrılan takım Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı canlı yayın nasıl izlenir, şifresiz mi? Beşiktaş Sivasspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edilen detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?
Beşiktaş ile Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan hazırlık maçı, bu akşam 21.00'de oynanacak. Mücadeleye ilişkin canlı yayın bilgileri de belli oldu.
İşte, Beşiktaş Sivasspor maç canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Sivasspor maçı, saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Zorlu mücadele, D Smart'taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.
Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise sabah.com.tr'de olacak.
Beşiktaş'ın 11'i: Utku; Necip, Roco, Welinton, Nsakala; Dorukhan, Oğuzhan, Mensah; Lens, Nkoudou, Larin
Sivasspor'un 11'i: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare
İLK FİNALİST FENERBAHÇE
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 29, 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam, 63. dakikada da penaltıdan Caner Erkin kaydetti. Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Thiam, Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hazırlık mücadelesinde "hat-trick" yaptı.
Fenerbahçe, turnuva kapsamında yarın oynanacak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.