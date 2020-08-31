31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?

Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?

Son dakika haberi... , 11 Eylül'de başlayacak olan 'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Sezon - maçıyla başlayacak. 3. haftadaki - Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak.

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Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?

2020-2021 Sezonu Süper Lig 1, 2, 3 ve 4. hafta programları açıklandı.

Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?

Sezon, 11 Eylül 20:00'da Rizespor-Fenerbahçe maçıyla start alacak.

Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar günü 20:00'da başlayacak.

1.hafta programı

Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ve Galatasaray kozlarını paylaşacak.

2.hafta programı

Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak dev derbi ise 27 Eylül Pazar günü 19:00'da başlayacak.

3.hafta programı

Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?

4.hafta programı

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