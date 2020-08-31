Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Sezon Çaykur Rizespor -Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 3. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak.
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2020-2021 Sezonu Süper Lig 1, 2, 3 ve 4. hafta programları açıklandı.
Sezon, 11 Eylül 20:00'da Rizespor-Fenerbahçe maçıyla start alacak.
Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar günü 20:00'da başlayacak.
1.hafta programı
Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ve Galatasaray kozlarını paylaşacak.
2.hafta programı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak dev derbi ise 27 Eylül Pazar günü 19:00'da başlayacak.
3.hafta programı
4.hafta programı