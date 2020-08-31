Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 FB Antalyaspor hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 21 takımla oynanacak Süper Lig öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen Fenerbahçe, 3. karşılaşmasına çıkıyor. Yeni transferlerin sahne alacağı karşılaşmanın hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 FB Antalyaspor hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı 31 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanaca. Saat 21.00'da başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.