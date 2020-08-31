Galatasaray-Kasımpaşa maçı iptal edildi
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile Cumartesi günü karşı karşıya geleceği hazırlık maçı iptal edildi. Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 'iptal' kararını duyurdu.
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Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 5 Eylül Cumartesi günü yapılması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.
Galatasaray Kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile takımımız arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir." denildi.