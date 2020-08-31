31 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray-Kasımpaşa maçı iptal edildi

Galatasaray-Kasımpaşa maçı iptal edildi

'ın ile Cumartesi günü karşı karşıya geleceği hazırlık maçı iptal edildi. Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 'iptal' kararını duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 31.08.2020
ABONE OL
Galatasaray-Kasımpaşa maçı iptal edildi

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 5 Eylül Cumartesi günü yapılması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.

Galatasaray Kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile takımımız arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir." denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA