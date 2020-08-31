Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 2020-2021 Süper Lig sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile mücadele edecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 GS Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Galatasaray Ümraniyespor maçı 31 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.