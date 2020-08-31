Galatasaray Ümraniyespor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 GS Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray Ümraniyespor hangi kanalda? Galatasaray, İstanbulspor ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümraniyespor ile ikinci hazırlık maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan takımı Neftçi PFK ile eşleşen Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 GS Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte cevaplar...
Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 2020-2021 Süper Lig sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile mücadele edecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 GS Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Galatasaray Ümraniyespor maçı 31 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ NEFTÇİ PFK
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Neftçi PFK ile karşı karşıya gelecek.
Azerbaycan'da 17 Eylül Perşembe günü oynanacak olan mücadele tek maç usulü olup kazanan takım üçüncü ön eleme turuna kalacak.
Azerbaycan Premier Ligi'nde geçtiğimiz sezonu, Karabağ Ağdam'ın ardından ikinci sırada bitiren başkent ekibi, 2020-2021 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne birinci ön eleme turundan katılma hakkı kazandı.
Maçlarını Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'deki 11 bin kişilik Bakcell Arena'da oynayan Netftçi Bakü'nun teknik direktörlüğünü Fizuli Mammadov yapıyor.
UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Makedon rakibi Shkupi'yi 2-1'lik skorla yenip eleyen Neftçi Bakü, ikinci tur vizesi aldı.
Azerbaycan Ligi'nde 8 şampiyonluğu ve 7 Azerbaycan Kupası şampiyonluğu başarısı bulunan Neftçi, birinci haftası oynanan liginde Sebali takımına karşı oynadığı ilk hafta maçını 2-1 kazandı.
Geçtiğimiz sezon 7 golle takımın en golcü oyuncuları arasında bulunan Bagaliy Dabo başka takıma transfer olurken yine 7 golü bulunan Steven Joseph-Monrose, takımın tehlikeli santrforu olarak göze çarpıyor.