Samsunspor - Trabzonspor (CANLI YAYIN)
Süper Lig devi Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. A Spor'un naklen yayınladığı Samsunspor-Trabzonspor maçını AHaber.com.tr'den takip ediniz... İşte Samsunspor-Trabzonspor maçının canlı yayını...
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SAMSUNSPOR: Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Vukan, Oğuz, Guido, Burak, Gökhan, Ahmethan
A Spor, Samsunspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği Karadeniz derbisini naklen canlı yayınlıyor.
Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Trabzonspor, Samsunspor'a konu oluyor. Samsunspor-Trabzonspor mücadelesinin A Spor'daki canlı yayınını AHaber.com.tr'den takip edebilirsiniz..
İŞTE 11'LER
SAMSUNSPOR: Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Vukan, Oğuz, Guido, Burak, Gökhan, Ahmethan
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth