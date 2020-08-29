29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Samsunspor - Trabzonspor (CANLI YAYIN)

Süper Lig devi Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. A Spor'un naklen yayınladığı Samsunspor-Trabzonspor maçını AHaber.com.tr'den takip ediniz... İşte Samsunspor-Trabzonspor maçının canlı yayını...

SPOR
Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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Samsunspor - Trabzonspor CANLI YAYIN

A Spor, Samsunspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği Karadeniz derbisini naklen canlı yayınlıyor.

Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Trabzonspor, Samsunspor'a konu oluyor. Samsunspor-Trabzonspor mücadelesinin A Spor'daki canlı yayınını AHaber.com.tr'den takip edebilirsiniz..

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE 11'LER

SAMSUNSPOR: Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Vukan, Oğuz, Guido, Burak, Gökhan, Ahmethan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

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