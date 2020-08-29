29 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş, 3 genç oyuncuyu kiraladı

Beşiktaş, 3 genç oyuncuyu kiraladı

Kulübü, genç oyuncularıyla ilgili açıklamada bulundu. ve 'nın sözleşmeleri yenilenirken, 'la da sözleşme imzalandı. 3 futbolcu, kiralık olarak başka kulüplere gönderildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 29.08.2020
ABONE OL
Beşiktaş, 3 genç oyuncuyu kiraladı

Beşiktaş, genç futbolcuların sözleşmelerini uzattı. Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ahmet Gülay ve Serdar Saatçı'nın sözleşmelerini yenilediğini, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalandığını ifade etti.

Bu futbolculardan Ahmet Gülay, Alanyaspor'a, Kerem Kalafat, Giresunspor'a ve Abdullah Aydın da Altay'a kiralık olarak gönderildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA