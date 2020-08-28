28 Ağustos 2020, Cuma
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Arjantinli milli kaleci Guido Herrera Yeni Malatyaspor'da

daha önce anlaşmaya vard��ğı kalecisi ile sözleşme imzaladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Arjantinli milli kaleci Guido Herrera Yeni Malatyaspor'da

çalışmalarını yürüten , kalecisi 'yı renklerine kattı. Kiralık olarak gerçekleşen sözleşmede başarılı kalecinin satın alma opsiyonu da sarı-siyahlı kulüpte bulunuyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arjantin Süper Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen başarılı kaleci Guido Herrera'yı renklerine bağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

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