Arjantinli milli kaleci Guido Herrera Yeni Malatyaspor'da
Yeni Malatyaspor daha önce anlaşmaya vard��ğı Arjantin Milli Takımı kalecisi Guido Herrera ile sözleşme imzaladı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Transfer çalışmalarını yürüten Yeni Malatyaspor, Arjantin Milli Takımı kalecisi Guido Herrera'yı renklerine kattı. Kiralık olarak gerçekleşen sözleşmede başarılı kalecinin satın alma opsiyonu da sarı-siyahlı kulüpte bulunuyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arjantin Süper Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen başarılı kaleci Guido Herrera'yı renklerine bağlamıştır" ifadelerine yer verildi.
Transfer çalışmalarını yürüten Yeni Malatyaspor, Arjantin Milli Takımı kalecisi Guido Herrera'yı renklerine kattı. Kiralık olarak gerçekleşen sözleşmede başarılı kalecinin satın alma opsiyonu da sarı-siyahlı kulüpte bulunuyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arjantin Süper Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen başarılı kaleci Guido Herrera'yı renklerine bağlamıştır" ifadelerine yer verildi.