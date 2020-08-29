29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Trabzonspor Samsunspor'a 2-1 yenildi

Süper Lig devi Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. A Spor'un naklen yayınladığı mücadelede 1-0 öne geçen Trabzonspor, Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.

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Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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Trabzonspor Samsunspor'a 2-1 yenildi

A Spor, Samsunspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği Karadeniz derbisini naklen canlı yayınlandı.

Karadeniz derbisinde yeni transferlerine de şans veren Trabzonspor, etkili bir performans sergiledi. Trabzonspor ilk yarıda bir çok pozisyona girerken, meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi.

İLK GOL TRABZONSPOR'DAN

Bordo mavililer baskılı futbolunun karşılığını 50. dakikada Edgar Ié ile aldı. Guilherme'nin asistini iyi değerlendiren Edgar Ié, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti TRABZONSPOR SAMSUNSPOR KARŞISINDA 1-0 ÖNE GEÇTİ

SAMSUNSPOR'DAN GERİ DÖNÜŞ

Trabzonspor'un golünün ardından toparlanan Samsunspor, 58. ve 90. dakikada attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.

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