Son dakika | Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan önemli açıklamalar

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Anadolu Ajansı Spor Masası'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Takımın büyük bölümünü muhafaza ettiğimiz için çalışmalar kaldığımız yerden devam ediyor. Zaten iki hafta verebildik. Oyuncuların performansı da gayet iyi durumda, geçen yıllardaki gibi gelmediler. Maç oynayacak duruma çok yakınlar."

"HAMİT ALTINOP'UN ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR"

"Rezerv Lig'in kurulmasında Hamit Altınop'un çok büyük katkısı var. Süper Lig kulüpleri, Rezerv Lig'in ekmeğini çok ciddi şekilde yiyecekler."

"ŞAMPİYONLUĞU MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E KAPTIRDIK"

"Son 6 haftada kaybedilen puanlarla şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptırdık. Hayal kırıklığı olabilir, netice itibarıyla hedefe giderken kaybeden taraf olmak hoş bir şey değil, özelikle taraftar açısından hazmedilebilir bir durum değil"

"Bu sene Başakşehir şampiyon oldu. Geriye dönüp bakalım Başakşehir'in son 3 senesine, sürekli şampiyonluk yarışı içerisinde... 9 senedir şampiyonluk yarışının içerisinde olmayan Trabzonspor için bu tür bir değerlendirme yapılabilir."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BAŞARI İÇİN 3-4 SENEYE İHTİYACIMIZ VAR"

"Biz yönetime geldiğimizde şunu açık ifade ettik, çok sağlıksız ekonomik yapı, gelirinin 5 katı borç, sadee kur farkı ve faiz gideri gelirinin 2 katı olan bir ekonomik yapı... Aynı zaman son 10 senedir de zirve mücadelesi verememiş, 8 seneye yakın bir süre Türkiye Kupası'nı alamamış bir Trabzonspor. Sürdürülebilir bir başarı için 3-4 seneye ihtiyacımız var. Tabii ki bu zirve yarışının gerisinde kalacağımız anlamına gelmesin. Her zaman yarışın içerisinde olacağız."

NEWTON AÇIKLAMASI!

"Eddie Newton devre arasında kulübümüzle antrenör olarak göreve başladı. yönetim olarak bakış açımız şu, farklı bir hoca farklı bir sistem ne şekilde olursa olsun Trabzonspor'a ivme kaybettirir. Hocanın takıma kulübe adapte olması oyuncuları tanıması bunlar zaman kaybıdır."

"Eddie Newton tercihinde kriterlerinden en önemli takımı ve oyuncuları tanımasıydı. Bir diğeri de hocanın deneyimi birikiminin bir hayli fazla olması. Hocayla alakalı olarak vermiş olduğumuz kararın arkasındaki gerçekler bunlar."

"PANDEMİ DÖNEMİ SONRASI İDDİALARIN ARKASI KESİLMİYOR"

"Pandemi dönemi sonrası iddiaların arkası kesilmiyor 'Newton'ın yardımcıları gelmedi hoca mutsuz', Newton yardımcılarını kendi seçti, sözleşmesi de hazır pazartesi günü geliyor. Bu tür haberlerin sosyal medya hesabı üzerinden yayılması oldukça kolay."

"ORTAYA DEĞİŞİK İDDİALAR ATILIYOR"

"Ortaya değişik iddialar atılıyor. Yok ben Sosa'ya soyunma odasında sert çıkmışım, Campi araya girmiş, "Sen kaptanla nasıl konuşuyorsun demiş" Pandemi arasından sonra hiçbir yöneticinin soyunma odasına girme şansı zaten yoktu."

"BİZ BUNA HAZIRLIKLIYIZ"

"Trabzonspor ne zaman ki şampiyonluğun ciddi adayı oldu sürekli yanlış haberler çıkmaya başladı. Ama bunlara takılı kalmamak gerekiyor. Takılı kaldığınız zaman 2010-2011 veya 1996 sezonu sonraki travmaları yaşarsınız. Biz bunlara hazırlıklıyız."

"UEFA'DAN CEZA ALMAMIZ TRANSFER POLİTİKAMIZI DEĞİŞTİRDİ"

UEFA'dan alınan ceza sonrası planlamaların değişip değişmediği sorulan Ahmet Ağaoğlu, "UEFA'dan ceza almamız transfer politikamızı değiştirdi. Bir de henüz netleşmeyen bir harcama limiti söz konusu. Geçen seneye kıyasla 5 yeni oyuncumuz var. Önümüzdeki 1 hafta içerisinde 1-2 takviye daha yapılacak. Zirve yarışında olacak, şampiyonluk için yarışacak bir kadro yapımız olacak."

"BAZI KULÜPLERİN SERZENİŞİNİ ANLAMIYORUM"

"Bizim öngördüğümüz harcama limiti ile TFF'nin açıkladığı arasında fark yok. Biz zaten limitimizi belirledik ve çıkacak limiti de biliyorduk. Sadece 1-2 milyon fark var. Sistem belli, bazı kulüplerin serzenişini anlamıyorum. Gelen rakam belli, giden rakam belli. Benim matematiğim okulda kötüydü ama ben bile hesaplayabiliyorum. Bundan hesaplanamayacak bir durum yok."

"HERKES KİRALAMA FORMÜLÜ ÜZERİNDE DURUYOR"

"Trabzonspor her sene 1 oyuncuyu ya yetiştirerek, ya da geliştirerek satmak zorunda. İngiltere'de 4-5 kulüp hariç hiçbiri transfere sıcak bakmıyor. Herkes kiralama formülü üzerinde duruyor..."

"SÖRLOTH İÇİN EN ISRARCI KULÜP LEİPZİG"

"2 oyuncumuz için bugüne kadar ciddi talep ve teklifler geldi. Biri Uğurcan Çakır diğeri ise Sörloth... Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Onun haricinde başka herhangi bir oyuncu için teklif almadık. Gelen bu teklifler de beklentilerin altında ve bizim de evet demeye niyetimiz yok."

"İMZA ATMAMASI İÇİN ÇABA HARCAYANLAR VARDI"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "(Sörloth) Trabzonspor'a gelmemesi için, sözleşme imzalamaması için çaba sarf edenler vardı."