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Manchester City'den Barcelona'ya çılgın Lionel Messi teklifi

Barcelona'dan ayrılmayı kafasına koyan için İngiliz kulübü , dev bir teklif hazırladı. Arjantinli yıldız için City İspanyol ekibine 3 futbolcu+100 milyon euro teklif etti.

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Manchester City'den Barcelona'ya çılgın Lionel Messi teklifi

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılma kararı aldığı ve kulübü büro fax ile bu istediğini iletmesinin ardından olası yeni takımı olarak en güçlü aday Manchester City gösteriliyor. Arjantinli yıldızın eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın transferini çok istediği Messi için Manchester City'nin teklifi belli oldu.

Diario Sport'un haberine göre İngiliz ekibi Messi'ye karşılık Gabriel Jesus, Bernardo Silva ve Eric Gracia ile birlikte 100 milyon euro teklif edeceği yazıldı. Haberde yıldız oyuncu Messi için 3 yıllık sözleşme teklif edileceği de yazıldı

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