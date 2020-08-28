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Mario Lemina'dan Galatasaray'a flaş mesaj

'ın geçen sezon başında 'nin Southampton takımından kiraladığı , sarı-kırmızılı ekibe veda etti.

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Giriş Tarihi: 28.08.2020
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Mario Lemina'dan Galatasaray'a flaş mesaj

Kariyerine Türkiye'de devam edip etmeyeceği merak konusu olan 26 yaşındaki Gabonlu futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında, "İngiltere'ye döndüm. Türkiye'deki tüm taraftarlara teşekkür ediyorum, onlar en iyisi. Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma en iyi dileklerimi gönderiyorum, gelecek yıllarda başarılar diliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham ile ismi anılan orta saha oyuncusu Lemina, geçen sezon Galatasaray'da 28 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

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