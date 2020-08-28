Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyirci açıklaması : 1 Ekim'den itibaren yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz
Son dakika haberi...TFF Başkanı Nihat Özdemir: "1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz."
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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz."
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz."
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