28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Spor Haberleri Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyirci açıklaması : 1 Ekim'den itibaren yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz

Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyirci açıklaması : 1 Ekim'den itibaren yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz

Son dakika haberi... Başkanı : "1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz."

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyirci açıklaması : 1 Ekim'den itibaren yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz."

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