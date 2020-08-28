Yılport Samsunspor - Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?
Trabzonspor, yaz dönemi hazırlıkları kapsamında Yılport Samsunspor ile karşılacak. Bordo mavili taraftarlar, takıma yeni katılan yıldızları izleme fırsatı bulacak. Peki Yılport Samsunspor - Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?
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YILPORT SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Trabzonspor'un yeni yıldızları sezon öncesi hazırlık maçında vitrine çıkıyor. Yaptığı transferlerle Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak Trabzonspor, Süper Lig hedefiyle yeniden yapılanan 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor karşısında.
YILPORT SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Yılport Samsunspor - Trabzonspor karşılaşması 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18'de naklen A Spor'da…