Son dakika: Fenerbahçe Valencia transferini açıkladı
Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Ekvador milli takımının 30 yaşındaki yıldızı Enner Valencia'yı transfer ettiğini açıkladı. Sarı lacivertliler resmi Twitter hesabından Valencia için bir de video klip yayınladı.
Fenerbahçe, Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, forvet mevkine beklenen takviyeyi yaptı. 30 yaşındaki forvet Enner Valencia ile anlaşma sağlandı.
İmza töreninde konuşan Enner Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" dedi.
3 YILLIK İMZA
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Enner Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi elinde bulunan Valencia'yla 3 yıllık anlaşma sağladı. Çubuklu formamızla mücadele edecek Enner Valencia'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, kendisine sarı-lacivert forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
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