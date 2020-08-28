28 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Fenerbahçe Valencia transferini açıkladı

Son dakika haberleri... , Ekvador 30 yaşındaki yıldızı Enner 'yı ettiğini açıkladı. Sarı lacivertliler resmi Twitter hesabından Valencia için bir de video klip yayınladı.

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Son dakika: Fenerbahçe Valencia transferini açıkladı

Fenerbahçe, Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, forvet mevkine beklenen takviyeyi yaptı. 30 yaşındaki forvet Enner Valencia ile anlaşma sağlandı.

İmza töreninde konuşan Enner Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" dedi.

Valencia Fenerbahçeye 3 yıllık imza attı VALENCİA FENERBAHÇE'YE 3 YILLIK İMZA ATTI

3 YILLIK İMZA

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Enner Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi elinde bulunan Valencia'yla 3 yıllık anlaşma sağladı. Çubuklu formamızla mücadele edecek Enner Valencia'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, kendisine sarı-lacivert forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

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