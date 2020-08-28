Son dakika: Fenerbahçe Valencia transferini açıkladı

Fenerbahçe, Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, forvet mevkine beklenen takviyeyi yaptı. 30 yaşındaki forvet Enner Valencia ile anlaşma sağlandı.

İmza töreninde konuşan Enner Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" dedi.

3 YILLIK İMZA

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Enner Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi elinde bulunan Valencia'yla 3 yıllık anlaşma sağladı. Çubuklu formamızla mücadele edecek Enner Valencia'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, kendisine sarı-lacivert forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

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