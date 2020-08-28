Son dakika: Beşiktaş 1. Lig'den genç yeteneği kadrosuna kattı
Son dakika haberleri... Beşiktaş Kulübü, TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan genç kanat oyuncusu Atakan Üner'i kadrosuna kattı. 2018'de Altınordu'ya transfer olan Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı.
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Beşiktaş Kulübü, TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan genç kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'i transfer etti.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018'de Altınordu'ya transfer oldu. Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı.