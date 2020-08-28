28 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Beşiktaş 1. Lig'den genç yeteneği kadrosuna kattı

Son dakika: Beşiktaş 1. Lig'den genç yeteneği kadrosuna kattı

Son dakika haberleri... , 1. temsilcisi 'dan genç kanat oyuncusu 'i kadrosuna kattı. 2018'de Altınordu'ya transfer olan Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı.

SPOR
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş 1. Lig'den genç yeteneği kadrosuna kattı

Beşiktaş Kulübü, TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan genç kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'i transfer etti.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018'de Altınordu'ya transfer oldu. Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA