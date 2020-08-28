Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 30 kişi tutuklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 150 kişiden 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan genel asayiş uygulamasında 75'i aranan, 75'i adli olay zanlısı olmak üzere 150 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, kayıp olarak arandığı bildirilen 12 kişi de ailelerine teslim edildi.

Polis kontrollerinde, 7 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 2 kesici alet, çeşitli miktarlarda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca kumar oynatıldığı tespit edilen 1 işletme ile burada kumar oynayan 7 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.