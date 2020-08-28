Fenerbahçe Alanyaspor canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Alanya maçı ne zaman?
Fenerbahçe Alanyaspor canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe ve Alanyaspor yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İki takımın taraftarları maçın hangi kanalda yayınlandığın merak ediyor. Topuk yaylasında karşılaşan iki ekibin mücadelesi 17:00'da başladı. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Alanya maçı ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...
Fenerbahçe Alanyaspor canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Alanya maçı ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe ile Alanyaspor 28 Ağustos'ta Topuk yaylasında hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Erol Bulut önderliğinde sahaya çıkan sarı kanaryaların maçının takip etmek isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Alanya maçı ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE ALANYASPOR HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Alanyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde oynanacak hazırlık maçında rakip Alanyaspor olacak. Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı 28 Ağustos Cuma günü saat 17:00'de başlayacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Zanka, Sadık, Caner; Tolga Ciğerci, Gustavo; Deniz Türüç, Mert Hakan, Ferdi; Thiam.
Alanyaspor: Marafona, Ahmet, Davidson, Efecan, Salih, Mustafa Pektemek, Efkan, Juanfran, Fatih, Caulker, Ceyhun Gülselam.
FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK İZLENEBİLECEK?
Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı saat 17:00'da başlıyor. Fenerbahçe'nin Youtube hesabında Katıl butonundan üye olanlar, Alanyaspor ile oynanacak hazırlık maçlarını canlı olarak izleyebilecek.