Fenerbahçe Alanyaspor canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Alanya maçı ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe ile Alanyaspor 28 Ağustos'ta Topuk yaylasında hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Erol Bulut önderliğinde sahaya çıkan sarı kanaryaların maçının takip etmek isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Alanya maçı ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE ALANYASPOR HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Alanyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde oynanacak hazırlık maçında rakip Alanyaspor olacak. Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı 28 Ağustos Cuma günü saat 17:00'de başlayacak.