Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? 2020-2021 Süper Lig sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu. Peki, Galatasaray İstanbulspor canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? GS hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmanın televizyon yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmanın Galatasaray'ın resmi YouTube hesabından yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.