Galatasaray İstanbulspor canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? GS hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in yeni sezonuna sayılı günler kala takımlar hazırlıklarını devam ediyor. Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı, Eyüpspor futbolcusunda koronavirüs tespit edilmesinin ardından iptal edilmişti. Sarı-Kırmızılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbulspor ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray İstanbulspor canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? GS hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? 2020-2021 Süper Lig sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu. Peki, Galatasaray İstanbulspor canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? GS hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...
GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmanın televizyon yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmanın Galatasaray'ın resmi YouTube hesabından yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
GALATASARAY'IN GAZİANTEP FK HAZIRLIK MAÇI İPTAL EDİLDİ
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık maçı programında değişiklik yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ilk haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından dolayı iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep ekibi ile 3 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi.
Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı şu şekilde:
28 Ağustos Cuma:
17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
31 Ağustos Pazartesi:
16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
3 Eylül Perşembe:
17.00 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
GALATASARAY'IN SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU FİKSTÜRÜ
Süper Lig'in, 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacağı açıklandı. Ligde ilk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.
1. Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK
2. Hafta: Medipol Başakşehir - Galatasaray
3. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
4. Hafta: Kasımpaşa - Galatasaray
5. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor
6. Hafta: BŞB Erzurumspor - Galatasaray
7. Hafta: Galatasaray - MKE Ankaragücü
8. Hafta: DG Sivasspor - Galatasaray
9. Hafta: Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
10. Hafta: Çaykur Rizespor - Galatasaray
11. Hafta: Galatasaray - Hatayspor
12. Hafta: Bay
13. Hafta: Fatih Karagümrük - Galatasaray
14. Hafta: Galatasaray - Göztepe
15. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
16. Hafta: Galatasaray - Antalyaspor
17. Hafta: İH Konyaspor - Galatasaray
18. Hafta: Galatasaray - Gençlerbirliği
19. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
20. Hafta: Galatasaray - Denizlispor
21. Hafta: Yeni Malatyaspor - Galatasaray