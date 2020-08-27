Ryan Babel için yolun sonu göründü!
Fatih Terim, yıldız oyuncu Ryan Babel'i yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Yetersiz performansı ve yüksek maaşı nedeniyle takımdan gönderilmesi istenen Babel, teklifleri beklemeye başladı.
Hem maliyeti hem de performansı ile teknik direktör Fatih Terim'in ideal 11'inde yer almayan Ryan Babel'e artık Galatasaray forması bir hayli uzak!
YENİ SEZONDA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 sezonluk kontratı bulunan Hollandalı oyuncunun hazırlık kampında sergilediği futbol kötü olmasa da Terim yeni sezonda tecrübeli oyuncuya şans vermeyi düşünmüyor.
SOLDA ARDA SAĞDA EMRE
Bunun nedeniyse kanat ve forvet oyuncularının sayısının, buna bağlı olarak da rekabetin artması. Terim'in de idman performanslarına göre sol kanatta Arda Turan'a, sağ kanatta ise Emre Kılınç'a görev vereceği ve özellikle iki futbolcusunu ön planda tuttuğu ifade edildi.
TEKLİFLERİ BEKLEMEYE BAŞLADI
Hürriyet'in haberine göre; Bu iki isim dışında kanatlarda Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün gibi çok sayıda alternatifi olan Galatasaray yönetimi bu nedenle 2.5 milyon Euro'luk maliyeti olan Babel'den kurtulmak ve bütçesinde yer açmak isterken teklifleri de beklemeye başladı