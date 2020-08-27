Emre Mor çıktığı ilk maçta sakatlanarak oyundan çıktı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2020-2021 sezonu öncesinde Celta Vigo, Oviedo'ya karşı oynadığı ilk hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'a daha sonra Olympiakos'a giden Emre Mor, geri döndüğü Celta Vigo'da ilk maçında göz doldurdu.

İlk 11'de sahaya çıkan ve karşılaşmanın 20. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü atan Emre, 29. dakikada sakatlandı.

Celta Vigo Kulübü, Emre'nin sağ bacak kaslarında aşırı yüklenmeden kaynaklanan bir sakatlığı olduğunu açıkladı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Oscar Garcia Valora, Emre'nin sahada kaldığı süre boyunca çok iyi bir performans gösterdiğini belirterek, "Eğer 90 dakika veya sezon boyunca 20 maç böyle oynarsa, kalır mı gider mi diye bir tartışma olmaz." dedi.

Valora, "Emre'nin maçtaki performansını beğendim. Sadece topla oynaması değil, bunu zaten iyi yapan bir futbolcu olduğunu biliyoruz, aynı zamanda 2-3 pozisyonda defansif anlamda da takıma yardım etti. Eğer burada kalmak istiyorsa izlemesi gereken yol budur." açıklamasında bulundu.

İspanyol basını da, Emre'nin "sahada kaldığı sürede çok iyi maç çıkardığını ve mükemmel bir gol attığını" yazdı.

Diğer yandan Celta'daki diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise ilk hazırlık maçında yedekten oyuna girdi.