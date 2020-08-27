Galatasaray kombine fiyatları ne kadar, kaç TL? 2020-2021 GS kombine ne zaman satışa çıkacak?

KULÜP TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

"Dünyayı tehdit eden koronavirüs pandemisi sebebiyle, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun son sekiz haftasını, en büyük gücümüz olan taraftarımızdan yoksun olarak tamamladık. Bu öngörülmesi imkânsız olan mücbir sebebin olumsuz etkileri hem kulübümüze hem de kombine sahibi olan taraftarlarımıza yansımış, ekonomik olarak telafisi çok güç olan bir sürecin kapısını aralamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nda ekim ayından itibaren olmak üzere maçlarda, stadyumların kapasitesinin yüzde 30'u oranında taraftarın tribünlerde yer alabileceği belirtilmiştir.

Galatasaray, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ses getirecek yeni başarıların ilk adımlarını atmak için yola çıkarken, 2020-2021 sezonu sınırlı sayıda kombinesini 2019-2020 kombine sahiplerine özel satışa çıkartıyor.

Kulübümüz, pandemi sebebiyle yaşadığı bu zorlu dönemi atlatmak için çalışırken bu yolda en büyük varlığımız olan ve her koşulda kulübüne sahip çıkan taraftarımızı, armanın peşinde desteğe davet etmektedir."