FIFA'dan Fenerbahçe-Galatasaray anketi! Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?
FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarlarına ilişkin anket başlattı. FIFA'nın Twitter hesabından yapılan ankette, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusu yer alıyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarlarına ilişkin anket başlattı.
FIFA'nın Twitter hesabından yapılan ankette, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusu yer alırken, paylaşımda sarı-lacivert ve sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları da bulundu.
TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek.