Derbiler kaçıncı hafta oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta, kimin evinde? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Takımlar yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler fikstürleri merak ediyor. Özellikle 4 büyüklerin kendi aralarında oynayacakları derbi mücadelelerin hangi hafta oynanacağı sorgulanıyor. Peki, Derbiler kaçıncı hafta oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta, kimin evinde? Merak edilen detaylar haberimizde...

DERBİLER 3, 10 VE 19. HAFTALARDA

Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbiler 3, 10 ve 19. haftalarda oynanacak.