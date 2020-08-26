Süper Lig 2020-2021 yeni sezon fikstürü belli oldu mu? Derbiler kaçıncı hafta oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta, kimin evinde?
Süper Lig 2020-2021 yeni sezon fikstürü belli oldu mu? Süper Lig'in 2020-2021 yeni sezon fikstürü açıklanıyor. Futbolseverler yeni sezonda oynanacak maçların yer aldığı fikstürü merak ediyor. Özellikle derbi haftaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Süper Lig 2020-2021 yeni sezon fikstürü belli oldu mu? Derbiler kaçıncı hafta oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta, kimin evinde? Merak edilen detaylar haberimizde...
Derbiler kaçıncı hafta oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta, kimin evinde? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Takımlar yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler fikstürleri merak ediyor. Özellikle 4 büyüklerin kendi aralarında oynayacakları derbi mücadelelerin hangi hafta oynanacağı sorgulanıyor. Peki, Derbiler kaçıncı hafta oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta, kimin evinde? Merak edilen detaylar haberimizde...
DERBİLER 3, 10 VE 19. HAFTALARDA
Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbiler 3, 10 ve 19. haftalarda oynanacak.
DERBİ TARİHLERİ
3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe
6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor
10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş
15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray
19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI
Ankaragücü - Erzurumspor
Sivasspor - Alanyaspor
Kayserispor - Kasımpaşa
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Hatayspor - Başakşehir
Göztepe - Denizlispor
Trabzonspor - Beşiktaş
Galatasaray - Gaziantep FK
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor
Antalyaspor - Gençlerbirliği
- Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasını bay geçecek.