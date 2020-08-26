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Son dakika: Enner Valencia Fenerbahçe için İstanbul'da

Son dakika haberleri... döneminin hızlı takımlarımlarından , görüşmelerini sürdürdüğü Enner 'yı 'a getirdi. Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton'da forma giyen Enner Valencia, 75 lig müsabakasında 11 gol attı.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: Enner Valencia Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Enner Valencia İstanbul'a geldi.

Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Valencia'ya ailesi ve menajeri de eşlik etti.

PREMİER LİG'DE 75 MAÇI VAR

Sarı-lacivertlilerle transfer görüşmeleri yapan forvet oyuncusunun sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton'da forma giyen Enner Valencia, 75 lig müsabakasında 11 gol attı.

Temmuz 2017'de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı.

Ekvador Milli Takımı'nın da formasını terleten Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçenin yeni transferi Enner Valencia İstanbula geldi FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ ENNER VALENCİA İSTANBUL'A GELDİ

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