26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Süper Lig'de fikstür çekimi! İşte Süper Lig'de derbiler

Son dakika haberleri.. Süper Lig'de fikstür çekimi başladı. Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştiriliyor...

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: Süper Lig'de fikstür çekimi! İşte Süper Lig'de derbiler

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekiliyor ve derbi haftaları da belli oluyor.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi başladı.

Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştiriliyor...

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı.

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