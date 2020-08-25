25 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: TFF yeni MHK Başkanı'nı açıkladı

(), yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı'nı açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre MHK'nın başına Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Son dakika: TFF yeni MHK Başkanı'nı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında MHK Başkan ve üyeleri belirlendi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Serdar Tatlı'nın getirildiği açıklandı.

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN

SERDAR TATLI

KURUL ÜYELERİ

METİN TOKAT
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ

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