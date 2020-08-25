PAOK Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Beşiktaş, bir üst tura çıkabilmek için PAOK karşısında galibiyet arayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak. Karşılaşmanın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PAOK BJK maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PAOK - Beşiktaş maçı 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Kanal D kanalından şifresiz yayınlanacak.

Turu geçen taraf, Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü ön eleme turuna yükselecek.