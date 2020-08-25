25 Ağustos 2020, Salı
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Trabzonspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

, kulüp çalışanları ve futbolculara yapılan test sonuçlarını açıkladı. Yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.08.2020
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Trabzonspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

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