PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe sürpriz!

Yunan ekibi, karşılaşmanın yapılacağı Toumba Stadı'nda Beşiktaş'ın soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe olarak, "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz." yazdı.

Beşiktaş Kulübü de bu anlamlı mesajı sosyal medya hesabından "Bu sıcak karşılama için teşekkürler" notuyla paylaşarak, PAOK takımına teşekkür etti.