25 Ağustos 2020, Salı
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PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe sürpriz!

kulübü, yarın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı takımına bir sürpriz hazırladı. Yunan ekibi eşiktaş'ın soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe olarak, "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz." yazdı.

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Giriş Tarihi: 25.08.2020
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PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe sürpriz!

Yunan ekibi, karşılaşmanın yapılacağı Toumba Stadı'nda Beşiktaş'ın soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe olarak, "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz." yazdı.

Beşiktaş Kulübü de bu anlamlı mesajı sosyal medya hesabından "Bu sıcak karşılama için teşekkürler" notuyla paylaşarak, PAOK takımına teşekkür etti.

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