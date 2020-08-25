MHK yeni Başkanı Serdar Tatlı oldu
Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'ndan Zekeriya Alp'in istifa etmesi üzerine yeni başkan belli oldu. MHK'nın yeni başkanı Serdar Tatlı oldu. Tatlı'nın yardımcılığını ise Metin Tokat yapacak.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi yarın (25 Ağustos) toplanarak yeni MHK'yı atayacak.
Zekeriya Alp ve ekibinin istifasının ardından gözler yeni sezondaki Merkez Hakem Kurulu'na çevrildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi yarın (25 Ağustos) toplanarak yeni MHK'yı atayacak.
SabahSpor'un haberine göre; Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.
MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor: Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Ahmet Erdoğan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Nedim Göklü, Mahmut Çetiner.