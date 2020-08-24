24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Türkiye Atletizm Federasyonu: 3 milli atlet koronavirüse yakalandı

Sün dakika haberine göre; üç ve bir personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 24.08.2020
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Türkiye Atletizm Federasyonu: 3 milli atlet koronavirüse yakalandı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, düzenli aralıklarla yapılan Kovid-19 taramaları sonucunda üç atlet ve bir federasyon personelinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Adı açıklanmayan atletler ve federasyon üyesinin hastalık semptomları göstermediği ve bulundukları yerde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı ifade edildi.

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