24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Hatayspor İsmail Köybaşı'nı transfer etmek istiyor!

, Granada ile sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı için harekete geçti. ekibinin yöneticisi, , ücretinde indirim yapması durumunda İsmail Köybaşı'nı edeceklerini söyledi.

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Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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Hatayspor İsmail Köybaşı'nı transfer etmek istiyor!

Hatayspor, Granada ile sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı İsmail Köybaşı için harekete geçti.

kdeniz ekibinin yöneticisi, Ethem Sunar, ücretinde indirim yapması durumunda İsmail Köybaşı'nı transfer edeceklerini söyledi.

Sunar, 31 yaşındaki tecrübeli sol bek için, "İsmail'i Hatayspor'da görmek istiyoruz fakat şu anda çok yüksek ücretlere oynuyor. İsmail'in de fedakarlık yapması gerek" yorumunu yaptı.

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