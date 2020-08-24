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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Fenerbahçeli Frey'e kanca

, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan golcü Frey'i kadrosuna katmak istiyor. 'in yeni temsilcisi, bu transfer için sarı lacivetli yönetimin kapısını çaldı.

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Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Fenerbahçeli Frey'e kanca

Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan operasyon...Bir sezon aradan sonra döndüğü ligde uzun yıllar kalıcı olacak bir kadro kurmak isteyen Doğu temsilcisi Fenerbahçe'nin yeniden kiralayacağı Sebastian Frey'e kanca attı. Sebastian Frey, kiralıktan Fenerbahçe'ye geri döndü, Sarı-Lacivertliler'de takımda düşünülmüyor ve bedelsiz kiralanması bekleniyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in bu transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor

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