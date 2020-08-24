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Pablo Santos Hatayspor'a transfer oldu!

’in yeni ekiplerinden , Portekiz’in köklü ekiplerinden Braga'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper 'u kadrosuna kattı.

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Giriş Tarihi: 24.08.2020
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Pablo Santos Hatayspor'a transfer oldu!

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Portekiz'in Braga takımından stoper bölgesinde oynayan Pablo Santos'u 1 yıllık kiralık olarak takıma kattıklarını açıkladı. Brezilyalı savunmacının sağlık kontrolünden geçtikten sonra Erzurum kampında takıma dahil olduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilya'lı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde gerçekleşen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Ailemize ve Pablo Santos'a hayırlı olsun" denildi.

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