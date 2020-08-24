24 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fatih Karagümrük Vato Arveladze'yi kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük Vato Arveladze'yi kadrosuna kattı

Bu sene Süper Lig'de mücadele edecek olan , Gürcü futbolcu 'yi kadrosuna kattı. Vato Arveladze, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı 'nin yeğeni.

SPOR
Giriş Tarihi: 24.08.2020
ABONE OL
Fatih Karagümrük Vato Arveladze'yi kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Gürcistanlı milli futbolcu Vato Arveladze'yi kadrosuna dahil etti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Şota Arveladze'nin yeğeni olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gürcistan'dan çıkıp Avrupa futbolunda başarılar yaşayan Arveladze ailesinin genç ferdi Vato Arveladze, bu sezon Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı 22 yaşındaki Vato Arveladze, Gürcistan ve Polonya Süper liglerinde forma giydi. Gürcistan Milli Takımı formasını da terleten genç Arveladze'ye başarılarla dolu bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA